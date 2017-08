Forventer hets fra RBK-fansen

I oppkjøringen til årets sesong var Vegard Forren aktuell for Rosenborg, men forsvant fra treningsleiren på Marbella for å skrive under for Brighton. Oppholdet ble ikke vellykket og Forren har nylig skrevet under ny kontrakt med Molde som strekker seg ut denne sesongen. I midtuken var hemnværingen tilbake i midtforsvaret for Molde i cupkampen mot Haugesund. Selv om det var ni måneder siden han sist hadde spilt en hel kamp, var 29-åringen strålende. Det er derfor ventet at han spiller kveldens hjemmekamp mot Rosenborg. Forren tror han får høre det fra RBK-fansen i løpet av kampen.

– Det kan vel komme noe fra dem, ja. Det vil ikke overraske meg, og jeg er forberedt på det meste. Jeg var jo ikke spesielt populær blant Rosenborg-supporterne tidligere, så det har sikkert ikke blitt noe bedre nå, sier Forren.

Men Forren tror ikke det vil påvirke han.

– Nei. Hvis noen tåler slikt, så er det meg. Jeg er godt vant og skal ta det fint uansett hva som kommer. Jeg tar alt med knusende ro, sier Forren til Rbnett.

Forren vil ikke legge opp til noen ordkrig før kveldens kamp.

– Jeg har prata lite med (Pål André) Helland, André (Hansen) og de andre jeg kjenner godt oppi der. Vi får ta en kjapp prat før kampen før vi blir uvenner et par timer. Jeg skal prøve å være best på banen og prate minst mulig på forhånd. Jeg vil ikke bidra til noen ordkrig, sier 29-åringen.

