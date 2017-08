Knuste alle i råsterkt 3000 meterfelt

Søndag arrangerte Børsa IL friidrettsstevnet Orkdal Sparebank Lekene med en rekke øvelser for barn fra 7 år og opp til senior. Det var knyttet stor spenning til 3000 meteren som hadde lokket til seg noen av de aller beste langdistanseløperne i Trøndelag.

Med Trond Einar Moen Pedersli fra Strindheim IL som hare de første 2000 meterne gikk det veldig raskt i feltet. Da Pedersli ga seg tok orkdalingen Trond Ørjan Eide over og fikk en god luke til resten av deltakerne på den siste runden. Han ble klokket i mål på 8,23,81, noe som holder til ny personlig rekord.

- Det var en veldig positiv utvikling på løpet. Det føltes som det gikk kontrollert de første 2000 meterne, så da jeg tok over hadde jeg litt å gi, sier en fornøyd Eide etter det sterke løpet.

Han skal springe 5000 og 10000 meter under senior-NM i slutten av august.

- Veldig godt å få et såpass godt løp. Jeg løp en litt dårlig 5000 meter for litt siden, så det var godt at det stemte såpass bra nå, sier han.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255