Seieren glapp i sluttminuttene

Orkanger åpnet høstsesongen med hjemmekamp mot Tynset på Orkla Maskin Arena lørdag. OIF knuste Tynset 4–1 på bortebane i åpningskampen i 2. divisjon, men fikk tøffere motstand på hjemmebane lørdag.

Drømmetreff

Orkanger var best i åpningen og skapte et par gode muligheter det første kvarteret. Etter 17 minutter fikk Synnøve Wingan drømmetreff fra 25 meter. En ball havnet i returrommet og Wingan hamret ballen i nettaket og sendte dermed Orkanger i føringen.

Orkanger fortsatt å ha initiativet i kampen og kom seg flere ganger rundt på kantene, men innleggene ble noe upresise.

Etter en drøy halvtime kom utligningen da en Tynset spiller fikk avsluttet via en OIF-spiller og ballen gikk en bue over Mari Høiseth og i mål. 1–1 holdt seg også til pause.

Sene scoringer

Det skulle gå langt ut i andre omgang før lagene fikk hull på byllen. Ti minutter før full tid så det ut som at Gine Fugelsøy skulle bli matchvinner for OIF da Mari Lian spilte henne fri og hun satte inn 2–1. Men Orkanger klarte dessverre ikke å holde på ledelsen. To minutter senere sørget Tynset for 2–2 og poengdeling.

Dette var den fjerde strake kampen Orkanger har spilt uavgjort på hjemmebane.