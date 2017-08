Solligård til topps i Knyken Rundt

Søndag ble skogsløpet Knyken rundt arrangert for 37. gang. Forholdene var flotte med lettskyet vær og greie temperaturer. Trimmere kunne velge mellom tre løypetraseer; 2,5 og 10 kilometer. Det var en konkurranseklasse for aldersgruppen 12–15 år over 2 kilometer.

Seniorklassene løp 10 kilometer i det litt bløte terrenget. Øystein Solligård som nå løper for Svorkmo NOI var klart raskeste mann rundt den 10 kilometer lange konkurranseløypa. Han kom i mål på tiden 46,14, mens unge Håvard Mo kom i mål til en andreplass på tiden 48,42. Tredje raskest var Arne Berg fra Meldal IL på tiden 50,07.

I kvinneklassen kom Turi Malme fra Hitra først i mål, slik hun også gjorde i 2013 og 2014. Hun kom inn på 49,11 og var over fem minutter foran Pauline Forren fra Ytre Snillfjord IL som løp inn på 54,53.

Ca 120 deltakere tok turen Knyken Rundt 2017, i overkant av 90 tok turen uten tidtaking.