Eide til topps

Orkdal

Tirsdag kveld gikk Orkdal Energi Mila av stabelen med start og mål i Idrettsparken. Til sammen sto 110 konkurranseløpere på startstreken sammen med 16 trimmere. Konkurranseløperne var fordelt på 70 på 10-kilometeren og 40 på 5-kilometeren.

Trond Ørjan Eide fra Orkdal som løper for Stridheim IL vant 3000 meteren under Orkdal Sparebank Lekene i helga og slo samtidig ny personlig rekord. Tirsdag var han ikke mye dårligere da han deltok på 5-kilometersløypen. Orkdalingen kom i mål på tiden 14,50 og slo dermed den gamle rekorden som lød 15,16. Han var nesten minuttet foran nestemann i mål.

Vibeke Jensen fra Strindheim IL var suveren i dameklassen på 5 kilometer og kom i mål på 18,25, men var langt bak å true løperekorden til Lena Selen på 17,05.

Vant igjen

På 10-kilometeren stakk Ebrahim Abdulaziz av med seieren akkurat som han gjorde i fjor. Tiden på 31,14 var ikke like god som fjorårets 30,35. Det holdt likevel til å vinne med over to minutts margin til nestemann på listen.

I kvinneklassen gikk Guro Sundal fra Klæbu løpeklubb av med seieren på Mila. Hun løp inn til 37,45 og var over to og et halvt minutt foran neste kvinne.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255