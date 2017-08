Resfjellet opp på søndag

Denne helga går det knalltøffe motbakkeløpet Resfjellet Opp av stabelen med start i Meldal sentrum (Kølmoen) og mål ved varden av Resfjellet på 1164 moh. Her er det både konkurranseklasse, mosjonsklasse med tidtaking og trimklasse uten tidtaking.

Gode premier

Det blir også aktiviteter for barn og familie hele dagen på Gammelsetervollan og Resfjellet opp mini (uhøytidelig barneløp). I tillegg er det natursti, tippekonkurranse, melkespannkasting, støvelkast og salg av grillmat, kaker og drikke. Her er det med andre ord noe for enhver smak.

Et tøft løp har bra premiering også. Førsteplassen stikker av med 3000 kroner, andreplass får 2000 og tredjeplass 1000 i herre- og dameklassen. I tillegg er det også spurtpris på 1000kr ved Gammelsetervollan. Løyperekordpremiering i dame- og herreklasse konkurranse stiger 500 kroner for hvert år med øvre tak på 10000 kroner.

Regn i fjor – sol i år

Det blir også uttrekkspremier som alle som deltar kan være med å vinne.

I fjor var det et skikkelig møkkavær i ukevis før løpet, men likevel var det god deltakelse i konkurranseklassen. 33 løpere stilte på startstreken der og ni løpere i mosjonsklassen med tidtaking. I tillegg var 70 trimmere med og 55 deltok i barneløpet Miniresfjellet opp. Med de god værmeldingene som er meldt til helga, kan arrangøren håpe på enda flere deltakere i år.

Resfjellet har tidligere lokket til seg løpere av internasjonal klasse. Sondre Nordstad Moen som deltok under VM i år har vært med på det tøffe motbakkeløpet. Det samme har Johan Bugge.

Arrangøren har hatt noen følere ute og at det kommer flere gode herreløpere som kan sette gode tider i år. I tillegg håper de på en oppsving i kvinneklassen.

