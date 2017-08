Syklet med krampe i to timer

UltraBirken reklamerer med at det er Norges tøffeste sykkelløp. Atle Torjuul kan skrive under på at dette var helt ulikt noe annet sykkelløp han noen gang har deltatt på.

- Det krevde sin mann det. Det var langt nok ja, det ble litt mye stein og litt mer teknisk enn jeg trodde på forhånd. Jeg trodde jeg var brukbar til å sykle, men jeg har litt å hente i sånt terreng, sier han.

Da han pratet med ST på tirsdag var han på jobb, men føttene var ikke helt tilbake til normalen, tre dager etter målgang på den 105 km lange løypen.

- Nei, de er dårlige. Jeg må vurdere om jeg skal få knadd litt på dem, men jeg skal se hvordan jeg er i morgen først, sier han.

Henger i lenge

Torjuul mener det ikke er så rart at føttene er dårlige. De siste 1,5-to timene syklet han med krampe.

- Jeg fikk krampe i begge føttene, så de siste par milene var veldig tunge. Det blir litt annerledes sykling enn jeg er vant til, og det ble mye gåing. Det er klart det henger i når man har krampe så lenge, sier han.

UltraBirken sykles på mye sti og ulendt terreng, og Torjuul beskriver en løype med rullestein som det nesten ikke finnes noe av i nærområdet hjemme. Men han mener det ikke er lov til å klage på dårlige føtter.

- Jeg liker meg på stier, men det ble i overkant noen ganger. Men man betaler i dyre dommer for å være med, så det er ikke lov til å klage, sier han og ler.

Klarte målet

På tiden 6 timer, 56 minutter og 55 sekunder klokket Torjuul inn til 252. plass totalt, og som nummer 51 i klassen M50. Det er han godt fornøyd med.

- Målsettingen var å komme gjennom, og det klarte jeg. Men jeg brukte 1,5 timer lenger enn vinnerne i klassen min, hvordan de får det til vet ikke jeg. De må være i veldig god form.

Han mener at alle kan sykle den, men at det bør være en viss grunntrening før man tar fatt på et slikt løp.

- Du må være litt i form når du skal holde på i sju timer. Det skiller mye tidsmessig i en sånn løype, men det er ikke umenneskelig. Alle kan sykle den, men ting tar tid, mener Torjuul.

Et fint løp

56-åringen har syklet den vanlige Birken flere ganger, før han i år bestemte seg for å satse på den lange versjonen. Han beskriver det som et veldig fint løp.

- Det var ikke noe kjefting og smelling, og det var ingen som ropte at du skulle ha deg ut av veien. Løypen er så smal, at hvis noen falt, så stoppet de bak og ventet til vedkommende var tilbake på sykkelen. Det ble en fin tur, selv om den var hard nok.

Selv om føttene fremdeles verker, så har Torjuul bestemt seg for å sykle UltraBirken også neste år.

- Jeg har bestemt meg for å bli med en gang til. Jeg har lært litt hva jeg skal gjøre neste år. Jeg må ha nye utfordringer, og noe å trene mot.

Også Per Kristian Greve fra Orkla CK fullførte UltraBirken. Han syklet i mål på tiden 7 timer, ti minutter og fire sekunder. Det holdt til en sjuendeplass i klassen M60 og 286. plass totalt.

