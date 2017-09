Får prøve seg i Italia

Henrik Wahl (21) fikk en opptur i avslutningen på norgesmesterskapet. Nå får han også teste seg mot italienske proffer.

Motocrossføreren har hatt en varierende sesong, men avsluttet det norske mesterskapet med andreplass i Tønsberg sist helg.

- I de to første rundene har jeg vært litt uheldig med sykkel og utstyr, det har ikke klaffet helt. Det føltes bra med en liten opptur nå mot slutten av sesongen, sier Wahl.

Andreplassen betyr at han endte på fjerdeplass totalt i det norske mesterskapet. Det er han ikke helt fornøyd med.

- Fjerdeplass sammenlagt er ikke dårlig, men jeg hadde håpet på bedre. Jeg har erfart at det er mest nedturer, ispedd noen oppturer. Men jeg jobber for at oppturene skal komme oftere.

Takker ikke nei

Men selv om det norske mesterskapet er avsluttet for sesongen, gjenstår det noen løp for Wahl. I slutten av september skal han til Italia, der det venter en runde i det italienske mesterskapet.

Gjennom bekjentskaper i et av teamene der nede, har Henrik fått muligheten nå som en av teamkjørerne er skadet.

- Når en av de faste blir skadet, leter teamet etter noen til å fylle setet i skadeperioden. Han jeg kjenner i teamet har snakket varmt om meg, og da fikk jeg tilbudet. Det takker man ikke nei til, sier den unge motocrosskjøreren.

Som innleid i et profesjonelt team kommer Wahl til dekket bord. Det eneste han må ordne selv er reisen nedover og hjem igjen.

- De stiller med sykler og mekanikere, og alt er lagt til rette. Dette er skikkelige sykler og utstyr, og det blir en litt annen verden enn det jeg er vant til, sier Wahl.

God mulighet

Unggutten drømmer om en karriere på motorsykkelen, men vet at nåløyet til toppen er trangt. Men med muligheten han nå får i Italia, håper han å kunne vise seg frem.

- Jeg ser på det som en bra mulighet. Blir du lagt merke til i Europa har du muligheter til å komme deg opp. Det er ikke så mange som legger merke til deg i Norden.

For å nå målet om en fremtidig VM-plass trener Wahl på sykkelen fem dager i uken, i tillegg til utholdenhet- og styrketrening. Men han er usikker på hvilket nivå som venter i Italia.

- Jeg håper på topplasseringer – det er målet. Men jeg vet ikke hvordan nivået er, så jeg kan ikke ha altfor høye forventninger. Men jeg håper selvfølgelig det skal være mulig å kjøre seg til en fast plass i et team. Da blir det i så fall opp til meg selv å kjøre så godt at jeg kan kjøre inn noen kroner, for der nede er det premiepenger i løpene, sier han.

Kjører midtnorsk

Før turen går til Sør-Europa skal Wahl lade opp med et par konkurranser i Norden.

Førstkommende helg er det midtnorsk mesterskap i Mosjøen. Der satser han på å få en fin gjennomkjøring.

- Det er ikke all verden til konkurranse for meg der, men det er artig å være med. Det er liksom der jeg begynte. Så er det sikkert mange som synes det er artig at jeg kjører der, og det er bra for sponsorene at jeg stiller opp.

Deretter går turen til Danmark, for den siste runden i det danske mesterskapet.

- Det er et kjempefint mesterskap, og det er fin trening. Det er også høyere nivå enn i Norge, og mer konkurranse å få. Det liker jeg. I årets første runde hevdet jeg meg helt i toppen der nede, sier Wahl.

