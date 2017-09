Travbanesaken avgjøres

Etter en ganske så strevsom og kronglete vei de siste par årene, skal endelig travfolket i Midt-Norge bestemme hvor det nye regiontravanlegget skal bygges. Det skjer på en ekstraordinær generalforsamling i Midt-Norge travforbund førstkommende søndag.

Delegatene avgjør

Delegatene har fire alternativer å velge imellom; Orkdal, Melhus, Klæbu og Malvik. Delegatene skal velge et førstealternativ, samt et reservealternativ som slår inn om det skulle vise seg at førstealternativet ikke lar seg realisere.

Flere høringsinstanser har levert sine innstillinger til hvor de mener det nye anlegget bør bygges. Leangentravets eiendom AS og styret i Midt-Norge travforbund har begge innstilt på at banen bør bygges i Malvik, mens Orkdal er pekt ut som reservealternativ.

Gjentok bragden 25 år etter 25 år etter at Viljesterk gjorde det umulige og slo Bork Rigel i Derby, gjentok en annen orkdaling den samme bragden søndag.

Norsk rikstoto og Det norske travselskap har også pekt på Malvik som førstevalg, men samtidig sagt at hvis det viser seg at Malvik ikke lar seg realisere, bør man velge et nytt alternativ på et senere tidspunkt.

Men disse høringsuttalelsene er i realiteten ikke noe annen enn råd, da det er delegatene på søndagens generalforsamling som har makt til å avgjøre.

truls.lereggen@avisa-st.no

454 51 163