Ny sterk seier – kan ta andreplassen

Årets 3. divisjon er ufattelig jevn. Orkla lå nederst etter 15 spilte kamper, men åtte kamper senere kan Arnstein Røens mannskap kjempe om 2.-plassen i avdelingen. Samtidig som de fortsatt kan rykke ned.

Orkla står nå på 32 poeng, bare fire poeng bak Kolstad på andreplass. Samtidig har de bare fire poeng ned til Tillerbyen, Mo IL og Strindheim, der Tillerbyen ligger over streken på målforskjell.

Dobbel av Helgetun

Det startet litt trått for Orkla, da de gjestet Træff i helgen. Hjemmelaget var farlig frempå flere ganger, og hadde et par store sjanser. Men en jevn omgang ebbet ut i 0–0.

Ti minutter etter pause tok moldenserne ledelsen, og fortsatte med å presse fannremsbyggen hardt. Orkla klarte å ri av den verste stormen, og etter 66 minutter utlignet Erik Helgetun med sitt 30. mål for sesongen. Tolv minutter senere satte han sitt 31. mål, og ble med det matchvinner i det meget viktige oppgjøret, som førte til at Orkla passerte Træff på tabellen.

Selv om begge lag hadde sine sjanser på slutten av kampen, endte det 1–2 i favør gjestene på Reknesbanen.

Slipper desperat RBK

Selv om det i teorien er mulig å kjempe om andreplass, vil nok fokuset til Helgetun og hans lagkamerater ligge i å sikre plassen. Neste kamp spilles hjemme mot Rosenborg 2, som også har fått fart på poengfangsten de siste kampene.

Trener Arnstein Røen fryktet å møte et RBK-lag som var på desperat poengjakt. Fremdeles må rekruttene til Norges beste lag ha et par poeng for å være sikre på videre spill i divisjonen, men det kastes nok ikke inn a-spillere for å berge plassen nå.

Orkla møter Strindheim borte i nest siste kamp, og Sverresborg hjemme i siste kamp. Sverresborg er allerede klare for nedrykk, mens desperate strindheimspillere blir en tøffere nøtt å knekke.

