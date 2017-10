Svorkmo tapte knepent for serielederen

Den lokale 5. divisjonsavdelinga tetner seg til på slutten. Svorkmo tapte lørdag toppkampen mot den suverene serielederen Hitra. På Glimt stadion i Råbygda ble det tap 2–3. Dermed rykket de ned fra andre- til tredjeplass på tabellen, etter Hitra og Malvik.

Svorkmo tok faktisk ledelsen både 1–0 og 2-0, og det før det var spilt kvarteret av første omgang. Joar Vuttudal sørget for det første målet, mens Bjørn Aasen doblet ledelsen.

Men Hitra viste hvorfor de er så suverene, og etter 26 spilte minutter var ledelsen halvert. Til pause var stillingen 2–1. Bare ti minutter etter hvilen utlignet gjestene, og 20 minutter før slutt kom vinnermålet.

Sikret plassen

Rindal slo som ventet bunnlaget Hommelvik i lørdagens kamp. For Rindal var det en utrolig viktig seier, for med 24 poeng er de sikret videre spill i 5. divisjon, når det gjenstår én kamp.

Harald Røen og Roy Bolme scoret hvert sitt mål, før Hommelvik reduserte med 18 minutter igjen av kampen.

Etter at Tempo vant 4–0 mot Frøya på lørdag, skjøv de Orkanger under nedrykksstreken før Orkanger skulle møte KIL/Hemne 2 søndag. Begge lagene trengte poeng for å sikre videre spill i 5. divisjon.

Orkanger fikk en pangstart på kampen, og ledet 2–0 allerede etter fire minutters spill. Da haddem Azamat Zabijev og Erik Selven roet nervene på hjemmelaget. Sju minutter før pause økte Erik Selven ledelsen, før Anders Volden reduserte til 3–1 to minutter før slutt.

Spennende avslutning

Dermed blir det en rysare av en avslutning på serien førstkommende søndag. Svorkmo og Rindal er sikre, mens Orkanger og KIL/Hemne 2 fortsatt kan rykke ned.

Orkanger har best utgangspunkt, med sine 21 poeng. Bak følger Tempo på 19 poeng og en negativ målforskjell på -4. KIL/Hemne har også 19 poeng, men en målforskjell på -7.

Rindal kan få en nøkkelrolle i det hele, når de gjester hemnværingene på Hemne sparebank arena. Samtidig spiller Orkanger borte mot Frøya, mens Tempo møter Malvik.

På papiret er det Tempo som har den vanskeligste kampen, mot et malviklag som ligger på andreplass. Dersom Tempo taper, så holder det med uavgjort for hemnværingene, mens det ikke har noe betydning hvordan Orkanger gjør det i siste kamp.

Dersom Tempo og KIL/Hemne vinner, er også Orkanger nødt til å slå Frøya, på grunn av dårligst målforskjell av de tre lagene. Da må KIL/Hemne vinne med minst fire mål, for at begge våre lag skal berge plassen. Om Orkanger taper, og både Tempo og KIL/Hemne vinner, så rykker Orkanger ned. Om KIL/Hemne taper, må også Tempo tape med fire mål mer enn hemnværingene.

truls.lereggen@avisa-st.no

454 51 163