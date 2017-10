Men veteranene tror det er forbigående

Sport

Sist helg var hopputvalget i gang med å legge snønett i den største hoppbakken. Samtidig lavet snøen ned, og anlegget fikk 5–6 centimeter nysnø i løpet av helgen.

- Men det er for lite snø til aktiv skigåing. Vi driver vinterklargjøring, men det trengsnok minst ti centimeter snø og minusgrader før det er mulig å gå på ski. Nå har det vært plussgrader, så man går igjennom snøen, sier Magne Fossbakk, daglig leder i Orkdal IL.

Han sier at det er mange år siden det har vært mulig å åpne anlegget så tidlig på vinteren. Veteranene i Knyken har heller ikke særlig tro på at anlegget nå snart er klart til skiløpere.

Kunstsnø

- Det er en del karer her oppe som fører statistikk på værforholdene. Det er ingen av dem i Knyken som tror at dette er vinteren. De sier at det er normalt at det kommer et slipp, så forsvinner det igjen. Det har normalt ikke vært forhold før jul, sier Fossbakk.

Men dersom det blir minusgrader, så vil snøkanonene kjøres for fullt fra første dag.

- Da setter vi i gang snøproduksjonen, slik at vi får lagt en såle, både i langrennsløypene og i hoppbakken. Kunstsnøen er standhaftig, og det skal ikke mye til for å få til langrennsløyper.

Får kanon i alpinbakken

Også i alpinbakken skal det legges rør, slik at man får en fast snøkanon til å legge en såle i bunn av bakken.

- Der har vi ikke fått lagt rørene enda, men vi skal få til det også i løpet av høsten.

I Knyken finnes det fire snøkanoner. Kunstsnøen blir fraktet rundt i anlegget med traktor og tråkkemaskin.

- I fjor fikk vi ganske tidlig lagt én kilometer med løype, det får vi gjort i år også, med noen minusgrader, sier Fossbakk.

Han mener det er bare for vinteren å komme, men tror noen hadde sett at snøfallet hadde ventet en uke til.

- Det er stor byggeaktivitet i Knyken, og jeg tror snekkerne hadde satt pris på å få en ekstra uke, sier han.