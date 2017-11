Trøndelags beste juniorlag

Sport

Før onsdagens siste serierunde i 0. divisjon, kretsens øverste nivå for juniorer, var det kun målforskjell som skilte Orkla og Ranheim. Orkla gjorde jobben borte mot Stjørdal-Blink, og vant hele 1-7, mens Ranheim bare vant 3–4 mot Levanger.

Dermed ble Orkla seriemester på målforskjell, 12 plussmål bedre enn Ranheim.

- Det var kjempeartig. Vi kroner verket på 98-årgangen, som sammen med de andre har opplevd mye nesten. Vi har vært nummer to i cuper, og vi har gått ut i semifinale i Østersund. Det har vært mye nesten, så det er artig å gå helt til topps, sier trener Ola Haugen.

Til pause var stillingen hele 1–6. Magnus Sandvik Høiseth åpnet scoringsballet, Morten Grøset noterte seg for to mål og John Grønvoll scoret rett før pause. I mellomtiden hadde stjørdalingene også satt ballen i mål tre ganger, men to av gangene var det i eget nett.

Henrik Rian fastsatte sluttresultatet til 1–7 på overtid i andre omgang.

Det kan hevdes at et lag som Rosenborg er et bedre juniorlag enn Orkla. Men RBK stiller ikke lag på kretsens øverste juniornivå. Orkla kan med rette titulere seg som kretsmester.