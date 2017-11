KIL/Hemne: – Har ikke vurdert å ta saken til namsretten

Sport

Norges Fotballforbund (NFF) har avvist et klagebrev fra ni klubber i 1. divisjon etter at Grei hadde benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget i serieinnspurten på kvinnenes nest øverste nivå.

Onsdag kveld skrev VG at KIL/Hemne nå vurderer å trekke forbundet inn for namsretten om det ikke kommer noen løsning. Ifølge VG bekrefter KIL/Hemne-trener Rune Bakken dette.

– Sånn som det ser ut nå står det stille i NFF og beslutningen er endelig. Det tipset vi har fått er å ta saken til namsretten, for her er det gjort en feil, sier Bakken til VG.

- Ikke blitt diskutert

Daglig leder Roger Lernes sier at telefonen hans kokte etter at VG hadde lagt saken ut på sin nettside.

- Jeg satt i et møte og mobilen min gikk i ett. Jeg måtte bare avslutte møtet for å finne hva som hadde skjedd. Det er tydelig at folk i og utenfor klubben har engasjert seg kraftig i denne saken. Men dette med namsretten har ikke blitt vurdert av klubben, men det kan godt hende at folk i klubben har fått tips om å ta det til namsretten.

Da ST snakket med Lernes tidligere onsdag var lederen klar på at KIL/Hemne ikke ville forfølge saken.

- Vi tenker ikke å gå videre med dette. Vi ønsker ikke å bli oppfattet som surmule og vil ikke prøve å få omgjort nedrykket. Slik er ikke KIL/Hemne som klubb. Men vi er langt fra fornøyd med de svarene vi har fått i denne saken, sier Lernes.

Nå kan det endre seg.

Skal ha møte

Lernes sier at på bakgrunn av det store engasjementet som ble vist onsdag kveld, så må klubben ha et møte.

- Vi må ha et grundig møte angående denne saken, for det er mange som har meninger her. Mange mener at dette handler om prinsipp, så vi får se hva som skjer videre, sier Lernes.