- Spillergruppen har reagert ganske voldsomt

1. divisjon ble avgjort på dramatisk vis sist helg – både på og utenfor banen. Det hele endte til slutt med at KIL/Hemne måtte ta den kjipe veien ned i 2. divisjon etter at Kongsvinger scoret fire minutter før full tid.

Men mye tyder på at Grei Kvinner Elite kanskje burde tatt KIL/Hemnes nedrykksplass. Det har nemlig pågått en lang kamp for å bringe på det rene hvorfor Grei har fått klarsignal på en spiller som aldri burde blitt spilleberettiget.

Gikk bort fra klare regler

I den 19. serierunden, i 1-0-seieren over Åsane, benyttet Grei seg av en spiller som allerede hadde rukket å spille for to andre klubber i 2017. NFFs reglement er klart: det er ikke lov til å spille obligatoriske kamper for mer enn to klubber i løpet av et kalenderår.

Åsane protesterte, men Domsutvalget tok ikke klagen til følge. Grunnen er at NFF og Oslo fotballkrets hadde godkjent overgangen og sendt en e-post til Grei der det sto at de kunne bruke spilleren. Ifølge begrunnelsen til Domsutvalget kan det ha skjedd en systemfeil der.

Dermed gikk de bort fra den klare hovedregelen, som sier at kampen er å regne som tapt for klubben som bruker en ikke-spilleberettiget spiller. Da ville Grei plutselig ha befunnet seg nederst i serien på det tidspunktet.

- NFF har gjort en feil, som de for så vidt innrømmer, men Grei har også en egen plikt om å være orientert om vilkårene for overganger, så de er ikke skyldfrie, de heller, sa sportslig leder i Åsane Jostein Nesse til VG etter at klagen ikke ble tatt til følge.

«Anke» ble avvist

Ni av de totalt tolv klubbene i 1. divisjon synes ikke at svaret fra NFF og domsutvalget var klart nok og skrev et klagebrev til NFF der de ville ha prøvd saken på nytt. Svaret fra NFF var å ta kontakt med domsutvalget og da klubbene sendte det til domsutvalget fikk de svar fra forbundet om at domsutvalget ikke hadde mer å tilføye i denne saken.

At Grei fortsatte å bruke spilleren etter at klagen til Åsane kom inn, har også irritert de øvrige klubbene i divisjonen.

Savner gode svar

KIL/Hemne-trener Per Erik Bjerksæter ville helst ikke kommentere saken, men sier følgende til ST om det som har skjedd.

- Det som er litt synd med denne saken er at vi ikke helt vet hva som har blitt gjort feil. Det blir snakket om en systemfeil eller en menneskelig svikt. Vi og de andre klubbene kunne gjerne tenke oss å få svar på de spørsmålene vi har for en slik situasjon kommer til å oppstå igjen. Men det er ikke sikkert vi får noe svar nå, sier Bjerksæter som personlig ikke føler at laget hans rykket ned på grunn av feilen som NFF gjorde.

- Hvordan reagerer spillergruppen?

- Spillergruppen har reagert ganske voldsomt på denne saken. En del av dem synes det hele er ganske urettferdig, sier Bjerksæter.

Forfølger ikke saken

Daglig leder i KIL/Hemne, Roger Lernes, sier til ST at klubben ikke kommer til å forfølge denne saken videre, men at de langt fra er fornøyd med svarene de har fått.

- Vi tenker ikke å gå videre med dette. Vi ønsker ikke å bli oppfattet som surmulere og vil ikke prøve å få omgjort nedrykket. Slik er ikke KIL/Hemne som klubb. Men vi er langt fra fornøyd med de svarene vi har fått i denne saken, sier Lernes.

ST har forsøkt å få en kommentar fra doms- og sanksjonsutvalget via e-post og har fått svar om at mailen er videresendt til NFFs juridiske avdeling, hvor det ikke har kommet noe svar enda.

