Venter rundt 2000 besøkende i Orklahallen

Orkla Sparebank mini- og 10-årsturnering går av stabelen i Orklahallen lørdag. Orkanger håndballavdeling arrangerer turneringen for 46. gang denne helga. Turneringen ble startet for 23 år siden og har blitt arrangert to ganger årlig. Her er det ikke problemer med å få lokale lag til å stille opp og organiseringen av turneringen har blitt gjort så mange ganger nå at den nesten går av seg selv.

- Vi begynner å bli ganske drevne på å arrangere akkurat denne turneringen, men vi er som vanlig prisgitt at foreldre stiller opp. Vi trenger 40–50 frivillige på forskjellige poster i løpet av lørdagen og det får vi til i år også, sier leder i håndballavdelingen Øyvind Togstad.

Til årets turnering er det påmeldt 46 lag totalt i de forskjellige klassene og det er akkurat rundt normalen skal vi tro Togstad.

- Det varierer litt fra år til år, men vi pleier å ligge på rundt 50. I dag var det litt færre minilag enn vi har hatt tidligere, men det var flere 10-årslag, så det går opp i opp, sier Togstad.

Med så mange unge lovende håndballspillere i aksjon kommer det selvsagt et stort publikum.

- Erfaringsmessig så har vi mellom 1500 og 2000 innom Orklahallen denne dagen. Det er voldsomt populært for foreldre, besteforeldre, onkler og tanter som vi se barna sine spille håndball. Det er et komprimert oppsett hvor hvert enkelt lag skal være ferdig med å spille i løpet av et par timer. Så slipper man å bruke hele lørdagen på det, sier Togstad.