Aunli best av de lokale løperne

Hemnværingen Lars Ove Aunli var best av de lokale da norgeseliten i Langrenn sesongåpnet med 15 kilometer klassisk intervallstart på Beitostølen fredag. Aunli gikk ut en god tidligere enn de aller beste norske løperne. Med startnummer 92 hang han med helt i toppen på sine plasseringer. Etter hvert som de beste norske løperne begynte å passere falt hemnværingen noe på resultatlistene.

I mål ble Aunli til slutt nummer 35. Han var to og et halvt minutt bak vinneren Martin Johnsrud Sundby. Johannes Høsflot Klæbo tok andreplassen og var bare 18 sekunder bak Sundby. Tredjeplassen gikk til Hans Christian Holund.

Aunli var ikke den eneste lokale som sto på startstreken fredag. Tore Bjørseth Berdal fra Snillfjord gikk inn til 56. plass og var 3,36 bak Sundby. Gjermund Løfald fra Rindal IL ble nummer 77 og var 4,29 minutter bak vinneren i mål.

Erik Husby fra Skaun IL gikk inn til 87. plass og var 4,48 bak, mens Håkon Myrmo fra Rennebu IL ble nummer 95 og Jo Svinsås fra Rindal IL ble nummer 120.

Syk Løfald

Hallvard Løfald som har hatt for vane å imponere stort på Beitostølen var ikke med på dagens konkurranse på grunn av sykdom. Rindalingen pådro seg en forkjølelse tidligere i uken og var veldig usikker på om han kom til å gå noe som helst på Beitostølen da ST snakket med han tidligere i uken.

- Det henger i en tynn tråd akkurat nå. Jeg fikk en forkjølelse på søndagen som fortsatt henger i, så slik som formen er nå, så bør jeg ikke presse kroppen. Dette er jo ikke noe krise, men det er selvsagt kjedelig om jeg ikke får gå, sa Løfald da.

Bjørgen til topps

På kvinnenes ti kilometer var det ikke overraskende Marit Bjørgen som gikk av med seieren foran Heidi Weng. Pauline Forren fra Snillfjord som går for Lillehammer skiklubb var den eneste lokale løperen i kvinneklassen. Hun ble til slutt nummer 50 og var nesten syv minutter bak Bjørgen i mål.

PS! Lørdag er det duket for sprint for både kvinner og menn. Her blir spennende og se hvordan Wenche Snildalsli kan klare seg mot norgeseliten. Søndag avsluttes sesongåpningen med 15 kilometer fri teknikk.

