Avdelingene for senior 2018 er klare

Det er duket for mange spennende lokaloppgjør i neste års fotballsesong. Denne uken offentliggjorde Trøndelag fotballkrets avdelingene for 2. og 3. divisjon for kvinner, samt 4. og 5. divisjon for menn.

2. divisjon kvinner:

KIL/Hemne, Fortuna, Molde, Trondheims-Ørn 2, Herd, Sunndal, Byåsen KF 2, Orkanger, Nardo og Sunndal

Her blir det spennende lokaloppgjør mellom Orkanger og KIL/Hemne. Sistnevnte vil nok være en av favorittene i avdelingene ettersom de rykket ned fra 1. divisjon. Får nok tøff konkurranse av Fortuna og Molde.

3. divisjon kvinner:

Tynset, Nidelv, Verdal, KIL/Hemne 2, Sokna, Gimse, NTNUI, Ranheim, Strindheim, Tiller

Eneste lokale lag i denne avdelingen er KIL/Hemnes andrelag. Var med helt i toppen i fjor. Vil nok gjøre det igjen og få konkurranse av Nidelv, Tynset og Verdal i toppen.

4. divisjon avd. 2 menn:

Strindheim TF, Kvik, NTNUI, Nardo 2, Charlottenlund, KIL/Hemne, Orkla 2, Tydal, Røros, Meldal, Hitra, Støren

Mye av det samme som i fjor. KIL/Hemne mistet en rekke spillere før fjorårets sesong, men imponerte og kjempet om opprykk til siste slutt etter en målrik sesong. Det er også duket for mange spennende lokaloppgjør i denne avdelingen. Strindheim er nok den klart største favoritten normalt sett.

5. divisjon avd. 3 menn:

Buvik, Svorkmo, Rindal, Orkanger, KIL/Hemne 2, Frøya, Flatås, Trond, Tiller 2, Charlottenlund 2

Meget spennende avdeling med en rekke artige lokaloppgjør. Svorkmo var det beste lokale laget i 5. divisjon i fjor, men vil nok få hard konkurranse av Buvik og kanskje Orkanger kommende sesong. Buvik har to strake nedrykk og håper nok å kunne begynne å vinne fotballkamper igjen.

5. divisjon avd. 4 menn:

Alvdal, Brekken, Tynset 2, Tolga-Vingelen, Trønder-Lyn, Gimse, Nidelv, Kolstad 2, Leik, Rennebu.

Rennebu som eneste lokale laget. Blir spennende å se hvordan de suverene kretsmesterne fra 6. divisjon kan klare seg i 5. divisjon. Tapte ikke en eneste kamp i fjor.

