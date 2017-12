Kjemper om 150 000

Sport

Onsdag tar Torkil Steinshaug turen til Bergsåker med sin meget talentfulle toårshoppe Welldone Wilma. Med Bjørn Garberg i sulkyen starter hoppa i Norrlands Eliteserie Tvååringsfinal, hvor hele 150 000 kroner venter vinneren. Welldone Wilma er klar for finalen etter at hun vant et kvalifiseringsløp tidligere i høst.

Hvor lang det kan rekke i finalen er vanskelig å spå, men orkdalshoppa er utvilsomt et talent langt utenom det vanlige. På tre løp i karrieren har hoppa tjent knappe 100 000 kroner, og travet på kilometertida 1.16,8 som fortest.

Steinshaug er ikke den eneste orkdalingen på plass på Bergsåker denne onsdagskvelden. Ola Martin Foss tar nemlig turen med Storm Odd, som også skal kjempe om en førstepremie på hele 150 000 svenske kroner i eliteløpet Paul Oscarssons Minne. Her møter orkdalingen flere av verdens beste kaldblodshester, deriblant Lome Brage og Månprinsen AM. Også her kusker Bjørn Garberg.