Tipper Orkla på nedre halvdel

Sport

Bookmakerne tror Orkla havner på niendeplass i 3.divisjon neste år. Breddefotball-ekspert Jørgen Tjærnås mener likevel at laget kan hamle opp med alle.

Orkla har lagt bak seg en merkelig sesong. En fryktelig vårsesong ble avløst av en knallsterk høstsesong. Og selv om det endte med en plassering midt på tabellen med sjetteplass, var ikke plassen sikret før i siste serierunde.

- I 2018 forventer jeg at de er mer på fra start. På sitt beste er de mer enn gode nok til å hamle opp med alle i denne avdelingen, men så spørs det med stabiliteten. De har en av Norges ypperste målscorere i giftige Erik Helgetun, sier Tjærnås, som til daglig er å finne i den populære podkasten Toppfotball og blogger om norsk breddefotball for NordicBet.

Sist lørdag kom divisjonsoppsettet for Orklas 3.divisjonsavdeling, og bookmakerne har allerede kommet med første spådom på hvordan det ender.

NordicBet holder Brumunddal som opprykksfavoritter i avdelinga, foran lag som Kolstad og Byåsen. Orkla rangeres som avdelingas niende beste lag.

- Dette blir en spennende avdeling hvor mange kan blande seg inn i toppen. Brumunddal er som nedrykkslag favoritt, og har også et tilfang av spillere som er overflødige i HamKam. Byåsen kommer også ned nå. Har mistet to spillere til Nardo og kan bli ytterligere svekket, men i denne avdelingen bør de være en sterk opprykkskandidat. Det samme for nabo Kolstad, som var for ustabile til å henge med Stjørdals/Blink, men som ble nummer to i en god avdeling, sier Tjærnås og trekker frem to lag til i utfordrerposisjon:

- Gjøvik-Lyn skuffet lenge i 2017, men med Espen Haug som ny trener og potensielt flere signeringer fra Raufoss er de et lag som kan holde følge i toppen. Det samme for Rosenborg 2 med deres gode unggutter, selv om de nok ikke stiller mange fra A-laget til kamp, sier Tjærnås.

Slik ender 3.divisjon avdeling 5, skal vi tro NordicBet (odds på opprykk i parentes):

1. Brumunddal (2.75)

2. Junkeren (4.50)

3. Kolstad (5.50)

4. Rosenborg 2 (7.50)

5. Gjøvik-Lyn (9.00)

6. Steinkjer (10.00)

7. Verdal (15.00)

8. Tynset (20.00)

9. Orkla (25.00)

10. Tillerbyen (50.00)

11. Løten (75.00)

12. Levanger 2 (75.00)

13. Melhus (100.00)

14. Ottestad (100.00)