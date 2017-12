Håper på over 200 på startstreken

Sport

Klæbo har vært med i Rindalsrennet en rekke ganger og senest i fjor brukte han rennet som oppladning til VM i Lahti. I år velger han derimot verdenscupen i Toblach foran Rindalsrennet.

- Vi hadde et håp om at han skulle gå, men det ble etter hvert klart at han skulle gå verdenscup. Han har vært trofast deltaker i mange år og det hadde nok gitt rennet en helt spesiell ramme om han hadde stilt til start igjen etter den sesongåpningen han har hatt, sier rennleder Håkon Solvik.

Gode forhold

Håkon Solvik tror likevel det vil bli et flott skirenn som i år skal gå på den nye skistadionet rundt Igltjønna. Solvik kan ikke huske sist det var så mye snø, såpass tidlig på året.

- Det er veldig lenge siden det har vært så mye snø. Vi trengte en del fordi den nye løypetraseen er ikke helt ferdigrydda enda, men nå går det veldig fint. Det ser ut til å bli veldig gode forhold i helga, sier Solvik.

Over 200 deltakere

I fjor var rennet første rennet i Sparebank1 Cup og hele 500 deltakere sto på startstreken. Så mange deltakere blir det ikke i år, men Solvik håper og tror at over 200 kommer til å stå på startstreken.

- Når det er kretsrenn så er vi nesten sikret at alle skiløperne i kretsen stiller til start, men det har vi ikke på Rindalsrennet i år. Vi håper at det kommer i overkant av 200 likevel. Nå er det såpass gode forhold flere plasser i Trøndelag at vi får litt konkurranse om løperne denne helga, sier Solvik.