Tar med sønnen til pressemøtene under VM

– Det er veldig fint å få litt påfyll. Jeg har ikke sett ham siden før samlingen inn mot Møbelringen Cup, så det er lang tid uten. Det er godt for meg utenfor banen at jeg får litt tid med ham, sier Kari Aalvik Grimsbø til VG.

Landslagsmålvakten fra Børsa har selskap både av mannen Håvard og sønnden under VM. Men det blir ikke mye tid sammen med familien. Til VG forteller Aalvik Grimsbø at hun løser det med å ha med seg sønnen i mixed zone når hun møter pressen. Sindre får også kaste håndball med mamma i noen minutter etter kampslutt.

Hun forteller også at de tre mødrene på landslaget, Heidi Løke, Katrine Lunde og hun selv, har fått et spesielt forhold.

– Vi har et fellesskap når det gjelder akkurat det. Vi har gode opplevelser og minner vi kan snakke sammen om og det gjør oss litt tettere også. Det er ikke sikkert alle er like interessert i å høre på barnehistorier, så vi prøver å holde det mellom oss, sier Grimsbø til VG.

Katrine Lundes storspill i det norske målet har gjort at Kari Aalvik Grimsbø har fått litt knapt med spilletid så langt i VM. Men hun har gjort et par svært solide innhopp som understreker at Norge har verdens beste målvaktduo. Blant annet spilte hun det siste kvarteret av kvartfinalen der Norge knuste Russland, og reddet fem av åtte skudd.

Fredag spiller de norske håndballjentene semifinale mot Nederland.