Klar for 0. divisjon

Sport

Buviks gutter 16 skal spille i 0. divisjon neste år, etter at de endte på andreplass i kvalifiseringen som har blitt spilt de siste 14. dagene.

Torsdag kveld tapte buvikingene den siste kampen mot Trygg/Lade knepent 2-1. Men det holdt likevel til å kvalifisere seg, etter to sterke seire mot Malvik (15-1) og Vestbyen (3-1) tidligere i kvalifiseringen.

- Vi er veldig godt fornøyd med gjennomføringen, og guttene har stått på og kjempet i samtlige 90 minutter. Det er en gruppe som besitter utrolig gode basisferdigheter, og med denne gjengen kommer vi til å få mange gode øyeblikk, sier KEnt Roger Martinussen, som har ledet laget fra sidelinjen i kvaliken.

Det er en sterk årgang som vokser opp i Buvik, og denne gruppen teller hele 35 spillere.

For ordens skyld: Alle lag kan melde på lag til 1.- 3. divisjon. 0. divisjon er en spisset avdeling, der lagene må kvalifisere seg for å spille. Toppklubbene i Trøndelag er forhåndskvalifisert, mens andre lag må gjennom et seriespill før jul for å kvalifisere seg.