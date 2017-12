Se bildene fra julecupen i Orklahallen

Sport

Førjulscupen ble arrangert for første gang i 2010 og har blitt en tradisjonsrik cup for både aktive og ikke fullt så aktive fotballspillere. Dette er en cup som ikke først og fremst handler om å vinne. Her samler kompiser sammen et lag mest for det sosiale. Det kan være alt fra rene herreølag til rene damelag som er påmeldt.

Som vanlig var cupen fullbooket flere måneder før den startet og lørdag var 32 lag i aksjon på de tre hallflatene i Orklahallen.

