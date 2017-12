Dette skaper irritasjon

Sport

I starten av desember kom et større snøfall i Buvikmarka som gjorde det mulig å preparere flotte skiløyper der. Men etter at flere hadde brukt skitraseen som gangbane og trampet opp løypene kom skiavdelingen med et hjertesukk på sin facebookside. Der står det blant annet:

«Våre løypekjørere legger ned utallige timer bak spakene i tråkkemaskinen når snøen endelig legger seg i marka vår. Dette for at alle våre små og store skiglade skal få gå på ski.

Vi blir utrolig glade over å se mange skiløpere i marka, men skuffelsen blir desto større for alle når vi møter løyper som ser ut som bildet under, der folk har trampet opp skøytetraseen til fots. Dette har vi opplevd hver dag nå siden denne etterlengtede snøen kom, og det fører til at både løypekjørerne og vi andre som legger til rette for skiidretten blir oppgitt og får lite lyst til å fortsette med det vi gjør.

Derfor denne oppfordringen til alle: «vi er kjempeglade for å se dere i Buvikmarka, men MED ski på beina».

Har bedret seg

Leder i skiavdelingen Kathrine Rokke Pedersen sier at det har bedret seg etter at meldingen ble lagt ut på facebooksiden.

- Vi har ikke vært så mye plaget med det i det siste, men det var veldig mye da den første snøen kom. Da ble det tråkket store hull der skigåere skal skøyte. Hvis folk absolutt må gå i skiløypen, så er det i hvert fall greit at de holder seg ute i den ene kanten, sier Pedersen.

Dugnad

Skiavdelingens løypekjøring blir gjort på dugnad.

- Skiløypa i Buvikmarka blir kjørt på dugnad og vi bruker hundrevis av dugnadstimer og tusenvis av kroner hvert år for å få til så gode skiforhold for skiglade barn og voksne, sier Pedersen.

- Hvordan har reaksjonene vært etter at innlegget ble lagt ut?

- Jeg ser at det er mange som har lest innlegget. Noen har blitt provosert, mens andre har tatt det til etterretning. Det virker som om folk har tenkt over det litt, for det er ikke like mye som tidligere. Det er ikke slike at vi ønsker å ekskludere noen fra marka, men vi håper at folk tar litt mer hensyn, sier Pedersen.

