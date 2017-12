To spillere klar for Svorkmo

Sport

Svorkmo har brukt førjulen godt på å forsterke stallen til neste års 5. divisjon. Klubben har signert to spillere som begge har vært innom klubben tidligere. Torodd Asphjell har en sesong i den hvite trøyen fra før, men spilte for Orkla sist sesong. Nå har midtstopperen på nytt skrevet under for Svorkmo.

Jacob Berntzen har to sesonger bak seg i Svorkmo-drakten, men etter sommeren signerte han for Heimdal. Berntzen har foran årets sesong skrevet under for Svorkmo igjen. Vingen har vært strålende for Svorkmo og står med hele 29 mål på 20 kamper.

Svorkmo-trener Gøran Aakerholm har med andre ord gjort to solide signeringer tidlig i oppkjøringen til årets sesong.

- Det er to meget sterke signeringen som utvilsomt hever nivå på laget. I tillegg har vi fått tilbake Espen Elvrum og Petter Bekkedal fra langtidsskader, sier Aakerholm.