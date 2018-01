Slik blir Orklas trenerteam

Sport

Tidlig i desember ble det klart at Arnstein Røen ga seg som Orkla-trener etter fem år. Han ble en del av trenerteamet til eliteserieklubben Ranheim ved nyttår. Like etter ble det klart at Stig Kammen skulle ta over hovedtreneransvaret i Orkla. 33-åringen kom fra assistenttrener jobben i 2. divisjonsklubben Nardo. Tidligere har han hatt ulike trenerroller i Ranheim. Kammen har også en solid spillerkarriere med nesten 300 kamper fra 2. divisjon for Nardo og Ranheim.

Nå er det også klart hvem som blir med i trenerteamet rundt den nye treneren.

Kammen får med seg Ola Haugen som assistent. Haugen har i flere år hvert trener for aldersbestemte lag i Orkla, senest juniorlaget i fjor. Reinert Aakerholm blir spillerutvikler og en form for brubygger mellom junior og A-laget.

Tidligere Meldal-trener Magne Kirkholt har fått ansvaret for juniorlaget sammen med Hugo Staveli. I tillegg kommer Bjørn Næss til å fortsette som keepertrener for A-laget.