Åpner trolig alpinanlegget i Knyken

Sport

Det har vært en meget god start på årets vintersesong om du er glad i å gå på ski. Snøen la seg tidlig og det har vært mange flotte dager med minusgrader og strålende sol. Mange har tatt turen ut i skiløypene for å teste skia.

I Knyken skisenter har det vært mulig å gå på ski siden midten av november på grunn av snøfall og at Orkdal IL har produsert store mengder kunstsnø. Denne uken kunne Knyken åpne barneskitrekket og over helga håper Magne Fossbakk at også alpinanlegget kan settes i gang.

- Værmeldingene ser lovende ut. Når det er meldt såpass nær, så er det lov å håpe at det slår til. Kommer det litt mer snø som det nå er meldt, så kan vi åpne alpinanlegget på mandagen, sier Fossbakk.

Meldt mye snø

Fra lørdag ettermiddag og hele søndagen er det meldt en god del snø. Fossbakk håper at mange tar turen til alpinanlegget om værmeldingene slår til.

- Vi håper at vi kan få en liten effekt av at folk har fått ski til jul og ønsker å prøve skiene over helga. Vi har sett at det har vært meget populært første gang vi har åpnet trekket tidligere år, sier Fossbakk.

I fjor kunne Knyken åpne anlegget rundt midten av januar og da kom det nærmere 400 første dagen.

Viktig inntekt

Alpinbakken i Knyken har vært en viktig inntekt for Orkdal IL en god stund, men de siste års vintere har gjort at idrettslaget er forsiktig med å budsjettere høyt.

- I år har vi budsjettert med 200 000 kroner, men tidligere år har bakken fått inn nesten en halv million kroner. Den er veldig populær når den er åpen, sier Fossbakk.

Når det gjelder hoppbakkene, så er heller ikke de åpnet helt enda, men det nærmer seg også der.

- Kommer det snø, så vil det først og fremst bli preparert i den største bakken fordi vi skal arrangere NM der senere i vinter. Vi har produsert en del snø på sletta, men vi mangler litt i bakken, sier Fossbakk.

