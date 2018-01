Dette er Meldals nye trener

Sport

Mandag kveld ble det klart at Knut Kåre Brøndbo blir ny trener for Meldal sitt 4. divisjonslag i fotball. Brøndbo startet karrieren sin i Meldal og var med å rykke opp til 3. divisjon med klubben i 2012. Sesongen etter skrev han under for Orkla og har de fire siste sesongene vært en nøkkelspiller på venstrebacken på Orklas 3. divisjonslag. 92 kamper fikk han for Orkla før han nå returnerer til moderklubben, hvor han kommende sesong skal fungere som spillende trener.

Meldal hadde en varierende sesong i fjor, men til tross for en forholdsvis tynn stall klarte klubben å berge plassen i 4. divisjon uten noen dramatikk.

PS! ST kommer tilbake med en mer utfyllende reportasje og intervju med Knut Kåre Brøndbo senere.