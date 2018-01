Jåråsprinten på søndag

Sport

Søndag 14. januar arrangerer Svorkmo NOI Jåråsprinten på Asbøllsaga. Jåråsprinten ble avlyst i 2016, men i fjor var det gode forhold da 100 sto på startstreken. Også i år er det upåklagelige forhold i løypene på Asbøllsaga.

- Det kan ikke bli mye bedre enn det er nå. Værmeldingene er også veldig lovende, så dette kommer til å bli veldig bra, sier Trine Snekvik Fagerli fra Svorkmo NOI.

Også i år ser det ut til at skirennet skal passere 100 deltakere. Fredag var nærmere 90 skiløpere påmeldt det populære skirennet.

- Vi har mellom 90 og 100 påmeldte. I fjor kom vi akkurat over 100 deltakere og vi har et mål og et håp om at vi skal få til det også i år. Det kommer alltid noen på søndagen og melder seg på, sier Snekvik Fagerli.

Skirennet er for barn i alderen 8 år og oppover. De yngste klassene skal gå 1 kilometer, mens de eldste klassene skal gå 10 kilometer i løpet av søndagen. Løpet går i klassisk og i fjor var det Eirik Lorentsen (Henning skilag) som vant klassen senior herrer og Julie Myhre (Byåsen IL) vant klassen senior damer.

I år konkurrerer rennet med NM på ski og vil derfor gå glipp av noen seniorløpere som ellers ville gått løpet.