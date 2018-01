Svinsås med solid NM-løp

Sport

Fredag var det duket for 15 kilometer fri teknikk for menn og 10 kilometer fri teknikk for kvinner under NM på ski på Gåsbu. En rekke lokale løpere sto på startstreken for herrene, mens to lokale utøvere deltok i kvinneklassen.

Sterkt av Svinsås

Av de lokale i herreklassen var det Jo Svinsås fra Rindal IL som gikk raskest. Han hadde en forholdsvis rolig åpning på løpet, men ser ut til å ha disponert kreftene meget bra. Halvveis i løpet var han på en 63. plass, men rindalingen gikk seg gradvis oppover på siste halvdel av løpet og endte til slutt på en 44. plass. Han var to minutter og 40 sekunder bak vinneren Simen Hegstad Krüger.

Tilbake etter trøblete sesong

Hallvard Løfald fra Rindal IL har hatt en trøblete sesong, men fredag var han tilbake på startstreken under NM. Han var nest raskest av de lokale løperne og kom i mål på en 53. plass.

Skauningen Erik Husby åpnet knallsterkt, men fikk det litt tyngre utover i rennet. Likevel gikk han inn til en sterk 56. plass og var tre minutter bak vinneren i mål.

Gjermund Løfald fra Rindal IL ble nummer 82, mens lagkompis Lars Hol Mohold ble nummer 90. Med fire løpere blant de 90 beste, lover det bra for stafetten for Rindal IL på søndag.

Håkon Myrmo fra Rennebu ble nummer 102, mens Lars Ove Aunli får det ikke til å stemme om dagen og ble fredag nummer 106.

På damenes ti kilometer gikk Wenche Snildalsli fra Snillfjord inn til en 47. plass. Hun var nesten fem minutter bak Marit Bjørgen som vant rennet med to tideler. Ragnhild Wingan fra Krokstadøra ble nummer 85.

Videre fra prologen

NM på ski startet med sprint allerede torsdag. I kvinnenes sprintprolog var det to lokale på startstreken: Wenche Snildalsli og Pauline Forren er begge fra Snillfjord, men representerer henholdsvis Strindheim IL og Lillehammer skiklubb.

Wenche Snildalsli tok seg videre etter en 29. plass i prologen, mens Forren ikke blir å se i kvartfinale senere i dag etter en 46. plass i prologen.

Under herrenes prolog var det tre lokale utøvere på startstreken. Gjermund Løfald leverte en meget bra prolog og ble klar for sprintfinalene etter en 26. plass. Jo Svinsås 58. plass og Håkon Myrmo (74. plass) tok seg ikke videre.

Både Wenche Snildalsli og Gjermund Løfald fikk det tøft i kvartfinalen. Snildalsli ble sist i sitt heat, mens Løfald kom inn på en 5. plass i sitt heat og kom heller ikke videre.

