Vant hopprenn i norgescupen

Sport

Espen Jacobsen fra Orkdal gjorde det meget bra under helgas norgescuprenn i Renabakkene.

På lørdag gikk han helt til topps i eliteklassen, etter to hopp på henholdsvis 140,5 og 132,5 meter. Det holdt til seier med drøyt to poeng foran Jonas Sloth Sandell og nesten 15 poeng på tredjemann, Andreas Granerud Buskum.

Orkdalingen, som hopper for Orkdal IL og Trønderhopp, fulgte opp lørdagens bragd med andreplass på søndag i samme bakke. Da hoppet han akkurat de samme lengdene som på lørdag, bare at det lengste hoppet var i finaleomgangen. Her vant nevnte Buskum med drøyt tre poeng på Jacobsen.

Renabakkene ligger på Rena i Åmot kommune i Hedmark. Det var kaldt og flott vintervær og helt vindstille på Rena lørdag. Dagen etter var det noe luft i bakken og litt varierende forhold.