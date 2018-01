ST-karusellen på onsdag

Sport

Langrenn

Også i år er det duket for en ny runde med den tradisjonsrike ST-karusellen og allerede førstkommende onsdag får går første løpet av stabelen. Det er Svorkmo NOI som inviterer til ST-karusell på Asbøllsaga onsdag 24. januar. Neste klubb ut til å arrangere karusellen er Fjellmann IL som skal arrangere den 10. februar. Deretter skal OIF arrangere i Ulvåsen den 27. februar før det hele avsluttes i Knyken 14. mars. Der blir det også premiering.

ST-karusellen er et samarbeidsprosjekt mellom Avisa Sør-Trøndelag, Svorkmo/NOI, Orkanger IF, Fjellmann og Orkdal IL. De fire idrettslagene inviterer til karusellrenn for barn og unge. De siste årene har det vært et svært populært tilbud.

Rennet er et tilbud til alle som ønsker å gå på ski i alle aldre. Løpene arrangeres uten tidtaking og er gratis. Formålet er å fremme skiglede blant barn og unge.

ST-karusellen har blitt arrangert siden 2000 og har hele tiden vært et meget populært tilbud for barn og unge.