Tatt ut til nordisk juniorlandskamp

Sport

Hopp

Jo Rømme Mellingsæter fra Orkdal ble i går uttatt til Nordisk Juniorlandskamp. Nordisk Juniorlandskamp går av stabelen 26. – 28. januar 2018 i Vuokatti Finland. Laget består av 5 menn og 4 kvinner. Uttaket til det norske laget ble foretatt etter det siste Konica Minolta NC rennet, som ble arrangert i Falun Sverige i helga (21-22. januar). Der tok Jo en 24. plass i NC Elite på lørdag, og en 11. plass i NC Elite på søndag. De 5 beste utøverne fra NCA og NC Elite født fra 2000–2002 ble plukket til å representere Norge.

Før jul tok Jo flere topplasseringer i NCA. Dette medførte at han kvalifiserte seg til NC Elite, etter rennet i Vikersund 26.11.2017. I sitt første Konica Minolta NC Elite, i Høydalsmo, endte Jo på en 21. og 23. plass. I det første rennet i 2018, Konica Minolta NC Granåsen, den 7. januar, startet Jo i NCA grunnet ankelskade. Her tok han en 2. plass. Jo startet igjen i eliteklassen, i Konica Minolta NC på Rena, den 14–15. januar. Her ble han nr. 21 i NC Elite på lørdag, og nr. 20 i NC Elite på søndag.