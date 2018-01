Se bildene fra årets første ST-karusell

Sport

Det var lite å si på forholdene på Asbøllsaga stadion da Svorkmo NOI arrangerte det første av totalt fire ST-karuseller. Rundt null grader og oppholdsvær gjorde at barna slapp å haste seg inn for å finne varmen igjen. Løypenettet var som vanlig nypreparert og de deltakende barna kunne boltre seg i alt fra 200 meter sløyfe til to kilometer.

Litt skuffende at bare 53 barn møtte opp når det var såpass fine forhold som onsdag kveld.

ST-karusellen er et samarbeidsprosjekt mellom Avisa Sør-Trøndelag, Svorkmo/NOI, Orkanger IF, Fjellmann og Orkdal IL. De fire idrettslagene inviterer til karusellrenn for barn og unge. De siste årene har det vært et svært populært tilbud.

Rennet er et tilbud til alle som ønsker å gå på ski i alle aldre. Løpene arrangeres uten tidtaking og er gratis. Formålet er å fremme skiglede blant barn og unge.

ST-karusellen har blitt arrangert siden 2000.

Se mer utfyllende reportasje i lørdagens ST og på våre nettsider senere.