Fikk gode svar mot 1. divisjonsmotstand

Stig Kammen ledet Orkla i sin første treningskamp fredag kveld. Motstander var 1. divisjonslaget Levanger på bortebane. Orkla fikk kjørt seg de første 20 minuttene, men tok likevel ledelsen ved Emil Lynum etter drøye 11 minutter. Den ledelsen varte bare i 40 sekunder før Levanger uttlignet.

Vertene tok ledelsen etter 19 minutter ved Robert Stene og i andre omgang fastsatte Horenus Taddese sluttresultatet til 3-1 for Levanger.

Likevel fikk Orkla gode svar mot et antatt mye bedre fotballag to divisjoner over.

- Vi var ikke favoritter før denne kampen, men jeg ble positivt overrasket over det vi klarer å levere mot såpass god motstand. Vi har bare jobbet sammen i 20 dager og vi klarte å se ut som et fotballag og det er det som betyr noe akkurat nå, sier Stig Kammen.

Gode svar

Kammen mener det er unødvendig at de slipper inn mål 40 sekunder etter de har tatt ledelsen og at kamputfallet kunne blitt annerledes om de hadde holdt bedre på ledelsen.

- Hadde vi holdt litt på ledelsen så kunne vi fått flere overgansmuligheter. Vi slet de første 20 minuttene, men kommer etter hvert godt med i kampen. I andre omgang spiller vi helt jevnt med Levanger. Jeg har sett kampen en gang til på video og teller 8-5 i målsjanser til Levanger og det er ikke avskrekkende. Jeg føler vi fikk gode svar fra denne kampen, sier Kammen.

Færre treningskamper

I fjor hadde Orkla 16 treningskamper før sesongstart. Kammen har valgt å spille langt færre kamper før sesongstart og nøyer seg med syv.

- Jeg kjenner ikke spillerne så godt enda og ønsker å bruke mer tid på treningsfeltet så jeg kan bli bedre kjent med hver enkelt. Derfor har vi valgt å lagt oss på et lavere antall treningskamper denne vinteren enn tidligere.

- Hvorfor valgte dere 1. divisjonsmotstand i første kamp?

- Nå var det mer Levanger som valgte oss, så vi takket ja til det. Vi kunne kanskje ønsket å starte med enklere motstand. Men det er verre å få en dårlig opplevelse mot et svakt lag enn mot et godt lag og vi endte opp med å få en god opplevelse og positive svar mot et veldig godt lag, sier Kammen.

Orkla stilte med følgende lag fra start: Håkon Lilleås Næss, Jørgen Krogstad, Espen Staveli, Sindre Valø, Thomas Kristiansen - Håkon Sanden, Steinar Gjersvoll, Tor Egil Johansen - Emil Lynum, Erik Helgetun, Magnus Høiseth

Foran kampen manglet Orkla blant annet: Øystein Berdal, Hassan Halane(skade), Erlend Løkken (skade), Arnstein Buøy med flere.

