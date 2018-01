Styrker apparatet rundt OIFs damelag

Sport

Orkangers damelag er godt i gang med forberedelsene til enda en sesong i 2. divisjon. Nå har OIF styrket apparatet rundt damelaget og fotballsatsingen på kvinnesiden i klubben. Tommy Snildal er henta inn for å styrke oppfølginga av keeperne, og skal sammen med Eirik Bratland sørge for at de blir godt ivaretatt. Thomas Eggan er engasjert som trenerveileder for alle trenerne på jentesida fra 13 år og opp til og med senior.

Et par nye spillere har vi også fått. Hanne Pedersen er en meget talentfull 2001-modell som kommer fra Meldal og som liker seg best på midten. Bakken har god tro på at hun vil spille en viktig rolle for A-laget allerede i år. Solveig Sugustad er også klar etter at hun mista hele fjoråret etter en korsbåndskade.