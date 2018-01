Sjekk hvem som vant kåringene til KIL/Hemne

Sport

KIL/Hemne har lagt bak seg en innholdsrik sesong med damelaget i 1. divisjon og herrelaget som kjempet om opprykk til 3. divisjon. Lørdag kveld var det avslutningsfest for fjorårets sesong og på festen ble det blant annet utdelt hederspriser, årets spiller og toppscorerpris.

Årets toppscorer

Sara Hoftun Bjerksæter vartet opp med hat trick i første serierunde i 1. divisjon og hun ble også etter hvert toppscorer for damelaget i 1. divisjon med sine syv mål.

Herrelaget bøttet inn mål gjennom hele sesongen. Ikke overraskende var det Hallvard Løseth som ble toppscorer. Han noterte seg for utrolige 39 mål på bare 17 kamper. De siste seks sesongene har Løseth notert seg for imponerende 166 mål på 154 kamper.

Årets spiller

Ungdomslandslagskeeper Karen Oline Sneve kom til KIL/Hemne foran denne sesongen og leverte en rekke gode kamper mellom stengene i 1. divisjon. Det holdt til å bli kåret til årets spiller for damelaget.

For herrelaget var det vanskelig å komme utenom Hallvard Løseth som årets spiller. Han scoret tross alt to mål i snitt per kamp.

Hedersbevisning

Det ble også utdelt en velfortjent hedersbevisning til Ole J. Singsdal for lang og tro tjeneste for fotballen i Hemne. I tillegg ble det honnør til spillere i KIL/Hemne for passerte antall kamper.

Fortjent honnør fra spillerne til støtteapparatene både på dame- og herresiden.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255