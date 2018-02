Sport

Boksing

Jenny Simonsen fra Orkdal deltok på Landsmesterskapet i boksing på ROS Arena, Spikkestad 20.–21. januar 2018, som deltaker for B-30 (Bokseklubben av 1930). Her tok hun gullmedalje i sin vektklasse og ble Landsmester i boksing (vektklassen inntil 36 kg). Hun gjentok dermed prestasjonen fra i fjor, hvor hun også ble Landsmester i boksing, den gang i vektklassen inntil 34 kg

I finalen slo Jenny Simonsen, Maria Helen Østhassel Torp, Armada Boxing Club, Ski.

Jenny Simonsen har gjort seg bemerket i flere kampsportøvelser de siste årene og blir sett på som ett av Norges aller største talent. Det hele startet med Taekwondo hvor hun steg raskt i gradene. I desember 2016 ble hun den yngste utøveren i Norge til å nå sort belte i Taekwondo med sine 12 år. Masteren som graderte henne hadde knapt sett maken av en så ung utøver.

For to år siden starten hun med boksing og har allerede rukket å bli landsmester to ganger.