Årsbeste til tross for tap

Fredag kveld tok Orkanger imot Molde til 3. divisjonsoppgjør i Orkahallen. Helga i forveien hadde Orkanger sikret sesongens første seier da de slo Midsund på hjemmebane, men laget hadde nok ikke store forhåpninger om å ta poeng da ett av divisjons topplag gjestet Orklahallen. Til tross for flere skdaer, spillere på reisearbeid og sykdom klarte OIF-herrene å spille jevnt med det sterke Molde-laget.

- Vi stilte med en liten tropp på bare 11 mann på grunn av en del forfall. Det var flere spillere med mye spilletid som ikke hadde anledning til å stille på denne kampen, forteller lagleder Are Nygård Bernhardsen.

Ledet til pause

OIF-herrene gikk ut i første omgang og regelrett rystet 3.-plassen i avdelingen. Anført av en strålende Anders Olsen kunne OIF gå til pause med firemålsledelse.

- Vi holder Molde lenge og de ble tydelig frustrerte utover kamper. Vi tapte 41–17 mot Molde tidligere i sesongen, så de hadde nok forventet at dette skulle gå mye lettere, forteller Bernhardsen.

Tapte på tampen

Utover i andre omgang henger OIF godt med og med seks minutter igjen er lagene like langt i målprotokollen. Molde får en to minutter like etterpå, men dessverre blir overtallet dårlig utnyttet av OIF som gjør en del tekniske feil mot slutten og hjemmelaget ender med å tape overtallsperioden 2–0 og dette blir nok utslagsgivende mot slutten hvor Molde til slutt vinner med fire.

- Vi taper til slutt 24–28 og det var en skuffet gjeng som måtte oppleve at poengene ryker på slutten av en kamp. Vi leverer likevel årsbeste til tross for at det til slutt blir tap.

Foran kampen hadde begge keeperne meldt forfall på grunn av sykdom. Dermed måtte Arne Martin Nordvik stille i mål på to timers varsel.

- Han har fått det meste av sesongen ødelagt på grunn av skader, men Arne Martin leverte en meget solid kamp og vartet opp med flere solide redninger.

Anders Olsen var meget god i angrep for Orkanger og noterte seg for 11 scoringer.

Kampfakta:

Håndball

3. divisjon herrer

Orklahallen 9. februar

Orkanger-Molde 24-28 (14-10)

Laget: Tomas Apsitis (2), Geir Arne Haukås, Eirik Forslund (1), Tom Even Gundersen (4), Tommy Forsberg, Anders Olsen (11), Øyvind Jørgensen (5), Pål August Mykkelgård, Arne Martin Nordvik, Bjørn Leraand (1), Eivind Alver Selvnes

Utvisninger: Orkanger: 4x2 min Molde: 2x2 min

Dommere: Paul Daniel Johansen og Dino Loncalija

