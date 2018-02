150 barn på håndballskole

Sport

Kolstad er et av Norges beste håndballag og er det laget med flest tilskuere på sine hjemmekamper i Eliteserien. I år har klubben reist rundt i distriktene for å spille sine hjemmekamper og det har blitt tatt meget godt imot når de har vært i Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Med håndballskole i to dager og påfølgende eliteseriekamp for håpefulle unge håndballspillere komme tett på eliteseriespillerne. 16. februar er det Orkdal sin tur. Da skal det arrangeres håndballskole fra 16. februar og helt frem til kampstart 18. februar i Orklahallen.

- Det er veldig god påmelding så langt. Det er vel nærmere 150 barn som skal i aksjon i løpet av helgen, sier leder i OIF håndballavdeling Øyvind Togstad.

Orkanger IF har arrangert håndballskole i åtte år på rad, men i år er det Kolstads herrelag i håndball som tar regien med eliteseriespillere som instruktører.

- OIF kommer til å hjelpe til der hvor det er ønskelig, men det er Kolstad som styrer med gjennomføringen. Vi har hatt håndballskolene tidligere, men det ble mye gratisarbeid for lite penger. Mesteparten av inntektene går til halleie. Derfor er det veldig fint at Kolstad vil gjennomføre en håndballskole i første helgen av vinterferien som avsluttes med eliteseriekamp på søndagen, sier Togstad.

Det er 3T som leverer utstyret til håndballskolen, mens Kolstad håndball og Orkanger IF er arrangøransvarlig.

