Fortsetter i Molde

Midtstopperen fra Kyrksæterøra har nylig signert en ny toårsavtale med Molde. Både Forren selv og Molde-direktør Øystein Neerland bekrefter avtalen til eurosport.no.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Jeg håper det skal bli bra for begge parter, sier Forren til Eurosport.

Dette er 29-åringens tredje periode i Molde. Han prøvde seg ett år i Premier League-klubben Southampton, uten å få spilletid. I fjorårets sesong var han tre måneder i Brighton som rykket opp til Premier League, men han fikk ikke fornyet kontrakten. Nå skriver han altså under for Molde for tredje gang i sin karriere.

Til tross for to mislykkede utenlands opphold drømmer han fortsatt om en tur til utlandet.

– De fleste gjør vel det. Men fokuset nå er egentlig å spille fotball og gjøre det godt igjen. Jeg vil bli aktuell for landslaget og vise at jeg kan bidra godt for Molde. Jeg ser frem til å bli med fremover med tanke på ambisjonene vi har, sier Vegard Forren.

29-åringen har også ambisjoner om å utfordre Rosenborg om seriegullet.

– Ja, det er klart det. Der ligger ambisjonene. Jeg håper og tror vi skal bidra godt, alle mann, neste år. Da skal det blir en fair fight om gullet.

