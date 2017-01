Vær-Sjur har kommet og gått med veldig ujevne mellomrom etter at jeg starta på i avisa igjen. Det har føltes godt ikke å ha noe fast en måtte gjøre tre dager i uken, men samtidig et lite savn. Skrive om noe jeg brenner for, finne massevis av sær fakta, prøve å få bruk for tekstanalysen jeg lærte på grunnskolen, melde om været med 98,5 % feilmargin, og tilbakemeldingen fra folk og band.

Orkanger

I dag melder yr.no om lettskyet hele dagen. 4 grader og lett bris på formiddagen, laber bris på ettermiddagen, og 6 og stiv kuling i kveld. Det er også veldig glatt ute, så obs, obs. Husk piggsko, piggdekk, kjetting, skinnfeller, strøsand, bordsalt, aske, torv, brodder, og hva enn du bruker.

Torsdag meldes det om skyet, 2 grader, og lett bris natt og morgen, regn, 5, og frisk bris på formiddagen, snebyger og 4 på ettermiddagen (som sannsynligvis kommer som sludd), og lettskyet, 1 kuldegrad og svak vind på kvelden. Med andre ord; glatt fredag.

Fredag meldes det om sne, 0 grader, og svak vind natt og morgen (hurra, nullføre), regn og flau på formiddagen, sludd, 2, og svak på ettermiddagen, og regn og 1 grad på kvelden. Så meldingen om at nå kommer sommeren var litt vel prematur, trøndersk sommer til tross.

Løkken Verk, Rindal, Rennebu, Lensvik, Kyrksæterøra, Krokstadøra og Børsa

På Løkken meldes det om samme som Orkanger i dag, 1 grad varmere til 1 kaldere og stiv kuling til svak vind torsdag, og regn, 1 til 2 grader varmere, og svak vind til liten kuling fredag.

I Rindal meldes det om regn og 1 grad varmere i dag, 2 grader varmere og stiv kuling til lett bris torsdag, og regn, 3 grader varmere, og svak vind til liten kuling fredag.

I Rennebu meldes det om 5 til 2 grader kaldere og svak vind til lett bris i dag, 1 til 7 grader kaldere torsdag, og 2 til 1 grader kaldere fredag.

I Lensvik meldes det om skyet til lettskyet, 1 til 2 grader varmere, og liten til stiv kuling i dag, regn til lettskyet, 3 til 1 grader varmere, og stiv kuling til frisk bris torsdag, og 1 grad varmere og vindstille til liten kuling fredag.

På Kyrksæterøra meldes det om regn til lettskyet, 2 til 1 grader varmere, og liten kuling i dag, 2 til 1 grader varmere torsdag, og regn og 1 til 3 grader varmere fredag.

På Krokstadøra meldes det om regn til lettskyet, 1 grad varmere og stiv kuling i dag, 2 til 1 grader varmere og liten kuling til lett bris torsdag, og 1 til 2 grader varmere og svak vind til liten kuling fredag.

Og i Børsa meldes det om skyet til lettskyet, 1 grad varmere, og lett til frisk bris i dag og torsdag, og 1 grad varmere og flau vind til laber bris fredag.

Musikk

Grunnen som fikk meg ut av dvalen denne gangen, var en ny singel fra et bergensband jeg har veldig sansen for. De har fått ny vokalist siden sist jeg hørte noe fra dem, og jeg må si at Karina Ljone synger like bra som Silje Tombre, og den nye låta er ganske fet. Nikke med hodet og trampe takten-fet. For de av dere som ikke har gjetta det enda; i dag starter jeg med Blood Command, som jeg skrev om første gang 31. oktober 2012.

I dag, den 18. januar, slapp de nemlig sin nye singel fra det nye albumet som kommer 28. april. Og Vær-Sjurs hjerte (og ører) gleder seg. «Cult Drugs» er navnet på både singel og album, og for dem som er litt trege av seg, er det dette vi kaller et tittelkutt. Og det er nettopp her vi hører Karina. En annen stemme, noe nytt, så klart, men samtidig føles det veldig varmt og gjenkjennelig. Som første gang jeg hørte Silje gaule ut sangene på NRK Urørt for mange år siden. Jeg visste da at dette var noe jeg likte, og selv om jeg var litt skeptisk til hva som ville skje med bandet da jeg leste at Silje hadde gitt seg, er jeg glad de raskt fant Karina, og at hun har kommet seg inn i varmen. Så nå gjenstår det vel egentlig bare for Vær-Sjur å komme seg på en konsert med bandet, for å finne ut hvordan Karina synger sangene jeg før bare har hørt med Silje.

Ifølge gitarist Yngve Andersen, handler «Cult Drugs» om:

«– Cult(ure) Drugs handler om overbevisninger, om det er tvungne, frie eller «frie». Den evige jakten på anerkjennelse og ære som du nekter for at du har, sniker seg bak ordene og væremåten din. Alle er dritt, og verst er du som ikke vil innrømme det!»

Greit nok, men for meg holder det i massevis at låta er knallbra, og at jeg har hatt den på repeat siden jeg fant den for under en time siden. Nå, om jeg bare fant ut hvordan jeg kjøper den (og aller helst i fysisk format, slik at jeg slipper å koble til mobilen eller MP3-spilleren) …

Dette ble kanskje en kort Vær-Sjur, men vit at jeg har gått rundt med planer for en Vær-Sjur siden i fjor sommer, og at jeg bare samler materiale og inntrykk (og venter på en CD jeg kjøpte i september som fortsatt ikke har dukka opp, slacker post).