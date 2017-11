Eggkleiva mannskor er helt "ostoppele"

Skaun

Med gjesteartist Jo Sverre som tok scenen med låta si Ostoppele (ustoppelig på rindaling), er dette et begrep som henger igjen som en overskrift for hele førjulsshowet til Eggkleiva mannskor. Det 11. showet i rekka viser med all tydelighet at dette er en ustoppelig gjeng, som stadig byr på fornøyelser og overraskelser. Et kor i storform, solister på rekke og rad og musikere fra øverste hylle, denne gangen sammen med Jo Sverre Sande og Elise Eid. Det blir en fest - ispedd juleevangeliet i ny regi.

Nyt bildegalleriet her, og les omtale av konserten over helga.