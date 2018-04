Hasselback-rødbeter

Kjøkkenkroken

Potetretten fra 1953 er oppkalt etter den svenske kokken Leif Elisson, som jobbet på restaurant Hasselbacken i Stockholm.

Poteter skjært i tynne skiver nesten gjennom, stekt i ovn, og til slutt gratinert med ost. I dagens matspalte har jeg laget en variant med rødbeter, lokal honning, og gratinert med lokal ost. Dette er godt egnet tilbehør, både til grillmat og generelt alle typer kjøttretter.

Ingredienser:

4 noenlunde jevnstore rå rødbeter

1 dl rødvin

½ kinesisk hvitløk

2 ss lokalprodusert honning

2 ss revet Søster Cecilia-ost fra Orkladal gårdsysteri, en kittmodnet ost tilsatt karve, noe som gir en ekstra god smak til rødbetene

1 ss finhakket mynte

1 ss finhakket pinjekjerner

Salt og pepper

Slik gjør du det:

Skjær rødbeten nesten gjennom, i 2–3 mm tykke skiver. Et tips er å legge to tresleiver på hver side, slik at du ikke er uheldig og skjærer gjennom.

Legg skrelte rødbeter sammen med hvitløk og rødvin i en ildfast form. Trekk aluminiumsfolie over, og bak i ovn på 150°c i rundt en times tid, til de begynner å bli myke.

Etter 60 minutter tar du formen ut av ovnen og tar av folien.

Ha over honning, pinjekjerner, mynte, og revet ost. Sett formen inn i ovnen igjen, og stek videre i ca. 20 minutter, til rødbetene er myke og osten er gyllen og smeltet. Dryss over litt nykvernet pepper og salt.