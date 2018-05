Inspirert av Skagen

Kjøkkenkroken

Jeg har valgt å lage en sommerlig variant med reker, asparges, rørosrømme, dill, reker og stekte poteter. Dette er en rett som egner seg like godt som en smårett, på godt brød eller som et innslag på et tapasbord.

Til 4 personer trenger du:

200 g pillede reker

8 små kokte nypoteter

4 lettkokte asparges i tynne skiver

1/2 finhakket rødløk

1 ss dill, finhakket

saften av 1/2 lime

2 store ss med Rørosrømme

1 ss kulturmelk

salt og nykvernet pepper

Bland reker, lime, rødløk, dill og asparges i en bolle. Miks dette godt.

Tilsett rømme og kulturmelk og la trekke i 15-20 minutter

Mens røra trekker, kan du dele de kokte potetene på langs, og steke de gyldne i godt nøttebrunt smør .

Anrett rekesalaten sammen med de stekte potetene.

Velbekomme! Nå få du garantert en smak av sommer.