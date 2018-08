Den allsidige poteten

Kjøkkenkroken

… og det er ikke bare franske poteter som gjelder, lenger.

Norske potetbønder har endret seg i takt med markedet, og vi har flere og mer smaksrike sorter i disse dager, og det er noe jeg liker. Vi spiser i dag bare en tredjedel så mange poteter som for 60 år siden. Årsakene er nok mange.

I dag har jeg tenkt å slå et slag for poteten og fremme den på festbordet som tapas, eller fingermat. Her er det bare kreativiteten som setter grenser, men jeg har laget noen forslag som man kan bruke som utgangspunkt.

Ingredienser:

Potet

Tomatsild

Blåmuggost

Rognebærgele

Laks

Vårløk

Spekepølse

Rødløksmarmelade, lages slik:

½ rødløk

4 ss sukker

4 ss sherryeddik

Slik gjør du det

Kok poteten og avkjøl den. Man kan bruke perlepotet, asterix, beate, kerrs pink, mandel, ja, kort sagt, hvilken enn potet man vil. Men kok den akkurat passe. Den skal holde fasongen slik at man kan dele den opp i skiver.

For rødløksmarmeladen tar du 4 ss sukker som du smelter til karamell. Tilsett 4 ss sherryeddik, og kok det opp.

Tilsett ½ rødløk i tynne strimler, og kok i 2–3 minutt til det blir karamellisert og innkokt.