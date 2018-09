Pimpet blomkål

Kjøkkenkroken

Og faktum er at det faktisk smaker ganske godt selv om retten kan oppfattes som litt kjedelig.

I dag har jeg tatt utgangspunkt i denne slageren, og piffet den opp med litt ekstra godsaker som kanskje kan gjøre at den får en renessanse. Et godt tips nå når den norsk blomkålen er kommet i butikken, er å legge den i «sjøsalt» vann. Dette for at den skal trekke litt smak, samtidig som det trekker ut eventuelle uønskede gjester i blomkålen.

Til 4 personer

1 middels stort blomkålhode

70 g sopp grovhakket

40 g purreløk i ringer

½ kinesisk hvitløk finhakket

1 dl melk

1,5 dl fløte

50 g spekeskinke i små terninger

50 g Selbu blå

Blomkålen legges i «sjøsalt» vann i ca 15-20 minutter.

I mellomtida lager vi sausen. Stek sopp, løk og hvitløk i 2 ss meierismør til det er blitt gyllent.

Tøm melk, fløte, skinke og ost over grønnsakene, og kok i 3-4 minutter. Smak til med salt og pepper, og husk at både ost og spekeskinke avgir salt.

Ta blomkålen ut av vannet, og legg den i en ildfast form. Slå over sausen med alle godsakene, og dekk formen med aluminiumsfolie. Stek på 200°C i ca 20 minutter. Ta av folien, og stek videre i 4-5 minutter uten folie.

Serveres som en egen rett, eller som tilbehør til kjøttretter.