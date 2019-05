Timian, oregano, og persille er sikre vinnere

Kjøkkenkroken

I dag tenker jeg å slå et slag for krydderurter. Få ting kan løfte retter og måltider som friske, ferske krydderurter. Noen «universale» urter som er kjekke å ha i vinduskarmen er timian, oregano, rosmarin, og persille. Basilikum er også fint, men tåler dessverre veldig lite og har dårlig holdbarhet.

Men for mange kan det virke både dyrt og bortkastet å kjøpe flere potteplanter når man bare skal ha noen få blader av urtene, for så å se at de visner bort på kjøkkenbenken før man får brukt dem opp. Et godt råd er først og fremst å være raus med urtene til flere måltider mens de fortsatt er ferske. Alternativt så kan man lage en del «tilleggsprodukt» som man kan utnytte i matlagingen frem i tid.

Urteolje

1 dl nøytral olje, som soya eller raps

En god neve urter

Kjør dette sammen til en jevn og fin masse. Dette passer fint i litt rømme, så har man en rømmedressing, eller over en salat.

Kryddersmør

250 g mykt meierismør

2 stk. hvitløkfedd

4 ss persille, finhakket

2 ss timian, finhakket

2 ss rosmarin, finhakket

Finhakk hvitløk og urter, bland med mykrørt smør.

Legg smørblandingen på et matpapir eller folie, og rull det sammen til en pølse.

Legg pølsa i kjøleskapet eller i fryseren.

Urtepesto

Italienske smaker er populære i Norge, og pesto er vel den mest kjente av dem.

1 potte basilikum, frisk, eller tilsvarende mengde med timian, persille, rosmarin, eller oregano

2 ss pinjekjerner

1 fedd hvitløk

1 dl olivenolje, ca.

50 g revet parmesan

½ ts salt

¼ ts pepper

Bland sammen urter, presset hvitløk, og pinjekjerner i en food processor, morter eller med en stavmikser.

Tilsett olje i en tynn stråle under kjøring.

Rør inn parmesan og smak til med salt og pepper.

Urtesalt

Høst urtene du skal bruke, klipp vekk harde stilker, og kutt eventuelt løk eller andre grønnsaker i biter.

Vei opp hvor mye det blir til sammen. Tilsett like mye salt som urter. Bruk flaksalt.

Ta alt sammen i en food processor og kjør det til du får en glatt blanding.

Legg blandingen utover på et bakepapir på en stekeplate, og sett det i stekeovnen på 50 grader. La det stå og tørke i flere timer til all fukt er drevet ut.

Når urtesaltet er ferdig tørket, kan du bruke morter eller knuse det med en tresleiv.