Ferskost av kefir

Kjøkkenkroken

Ferskost er en betegnelse som bruker om en ostemasse som er klar til å spises med en gang man er ferdig med å produsere den. Den trenger altså ikke å modnes. Ferskost er godt i salat, på nystekt brød, til dessert, eller som fingermat.

Det beste av alt er at det også er lett å lage selv. Ferskost kan nemlig lages av kefir, og når du oppdager hvor lett det er, har du plutselig et godt utgangspunkt for mange spennende smaker og flere morsomme bruksområder. Du får ca. 300 g ferskost fra denne oppskrifta.

Du trenger

1 liter kefir

Saften av 2 sitroner eller appelsiner

Revet skall fra den ene frukten

Ev. smak (pepper, chili, ferske urter etc.)

Slik gjør du det

Riv skallet av den ene sitronen/appelsinen, og press saften ut av begge.

Bland skall og saft med kefir i en gryte, og varm opp til 50–60 °C. Rør forsiktig av og til.

Når kefiren begynner å skille seg, tar du gryten av varmen.

Løft massen over i en sil dekket med et fuktet osteklede, rent kjøkkenhandkle, eller kaffefilter, og sett sila over en bolle.

La stå i kjøleskapet i 5–12 timer, gjerne over natten, slik at ostemassen renner av seg. Jo lengre den står, jo fastere blir den.

Ha ostemassen på rene glass, eller i en bolle, og servér.